Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con Gossip Girl, la rubrica curata da Stefania Cattaneo sul meglio della settimana con rumors, gossip e tante curiosità social. In questa puntata si parla delle wags del Napoli (lady Fabian, lady Ospina, lady Insigne e lady Meret) e quelle della Juventus, con l'ultima arrivata, ​ Alice Campello, da poco mamma del piccolo ​Edoardo. ​A dargli il benvenuto ci sono Georgina Rodriguez, la moglie di Chiellini e di Stefano Sturaro.



Spazio anche a Elisabetta Canalis, che dopo 57 mesi ha postato la prima foto di sua figlia Skyler Eva: "A un certo punto, ha cominciato a chiedermi perché facessi di tutto per tagliarla fuori dalle mie foto e dalle mie dirette: veniva sempre spinta via e coperta e invece postavo volentieri i bimbi delle Bahamas".