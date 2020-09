Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con Gossip Girl, la rubrica curata da Stefania Cattaneo sul meglio della settimana con rumors, gossip e tante curiosità social. ​Si parte da Belen e Cecilia Rodriguez, che si sono fatte immortalare senza problemi ma solo in bikini, ospiti a Capri sullo yatch di Carmine Rispoli. Li hanno fatto un balletto sulle note di alcuni tormentoni estivi risultando come sempre sexy! Le due sorelle sono single, anche se c’è chi giura che Cecilia tornerà con il suo ex Ignazio Moser con il quale desiderava impostare la sua vita.



E poi tanto altro, da Raffaella Fico a Shakira, da A​ntonio Candreva e la compagna, Allegra Luna ad Alba Silva, lady Sergio Rico (portiere del Siviglia) che beve e canta sullo yatch di lusso con l’amica Wanda Nara a Parigi e rispettive famiglie. Ecco il meglio della settimana!