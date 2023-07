Nuovo appuntamento con Gossip Girl, la rubrica di Stefania Cattaneo che sbircia tra le curiosità più interessanti offerte dal mondo VIP questa settimana, tra sportivi e non. Stavolta i riflettori sono puntati sulla coppia Berrettini-Satta, sulla Canalis animalista contro lo sfruttamento dei cavalli, sul momento cultura di Totti e sulla De Lellis arrabbiata per la ristrutturazione della casa. Ma non solo.