Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con Gossip Girl, la rubrica curata da Stefania Cattaneo sul meglio della settimana dai social. In questa puntata si parla di Maradona e della rottura con la fidanzata Rocio Oliva, che chiede aiuto all'avvocato di Wanda Nara. Spazio anche per le prime anticipazioni del calendario della influencer Ludovica Pagani e per le foto della vacanza di Diletta Leotta, volto di Dazn, che fanno impazzire i fan. Forse perché è da sola e non in compagnia della fiamma Daniele Scardina?