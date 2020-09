Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con Gossip Girl, la rubrica curata da Stefania Cattaneo sul meglio della settimana con rumors, gossip e tante curiosità social. In questa puntata si parla della nuova fiamma di Maxi Lopez, ​la modella svedese Daniela Christiansson, che sfida la ex Wanda a colpi di lato b e di piscine da sogno in casa, e ​della moglie di Vidal Sonia Isaza, sempre più allenata e oliata.



Spazio poi a un'intervista esclusiva a Ines Trocchia, che ci ha confidato: "Ho detto no a 6 calciatori, preferisco un uomo di successo, ma lontano dai riflettori".