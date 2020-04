Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con Gossip Girl, la rubrica curata da Stefania Cattaneo sul meglio della settimana con rumors, gossip e tante curiosità social.







In questa puntata si parla di curiosità d'oltre oceano con David Beckham al centro delle polemiche prima per le frasi di Cassano che dice di essere più bello di lui e poi per l'acquisto di una maxi-villa a Miami da oltre 20 milioni di dollari. Spazio anche ai pancini sospetti che diventano certezze con Alena Seredova, Alice Campello e Michela Persico in dolce attesa. Infine è tornata a casa a Milano la bellissima Melissa Satta con il suo Boateng, come sta andando la quarantena? Scopritelo nel nostro video..