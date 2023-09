Nuovo appuntamento con Gossip Girl, la rubrica che va a caccia dei pettegolezzi più curiosi della settimana sui protagonisti del mondo del calcio e non solo. Quest'oggi riflettori accesi su Lautaro Martinez, tosto in campo ma dolce fuori con Agustina e il loro cane, che porta lui stesso dal veterinario. Spazio poi alla gaffe clamorosa della Federcalcio spagnola. Alena Seredova ha ricevuto una proposta davvero indecente, mentre i figli di Francesco Totti cominciano a sperimentare il lato più duro di Internet per le celebrità



Tutto questo e molto altro nel nostro focus video