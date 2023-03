Nuovo appuntamento su Calciomercato.com con Gossip Girl, la rubrica curata da Stefania Cattaneo sul meglio della settimana con rumors, gossip e tante curiosità social. In questa puntata, scopriamo la nuova fiamma di Nicolò Zaniolo a poche settimane dall'inizio della sua nuova avventura in Turchia e l'ultima liaison del figlio di Simone Inzaghi e Alessia Marcuzzi, con una fotografa 23enne. Ma non solo! Spazio anche alla lotta di Noemi, la nuova lady Totti, contro la sua malattia e ad evasioni di campo che coinvolgono Ultimo, Sabrina Salerno e Valentina Ferragni.



Tutto nel video qua sotto.