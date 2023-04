Nuovo appuntamento con Gossip Girl, la rubrica che va alla scoperta dei fatti più curiosi riguardanti i personaggi in tendenza del calcio e dello sport italiano e non. In questa puntata parliamo di Melissa Satta, Ilary Blasi, Suor Cristina e del divorzio tra l'ex difensore dell'Inter Achraf Hakimi e Hiba Abouk. Ma non solo!