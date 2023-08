Nuovo appuntamento con Gossip Girl, la rubrica di Stefania Cattaneo che sbircia tra le curiosità più interessanti offerte dal mondo VIP questa settimana, tra sportivi e non. Stavolta i riflettori sono puntati sulla gara di bikini per le ex veline a Formentera. Dopo un inverno riservato Nargi e Caracciolo postano costumi mozzafiato. Spazio anche a Piqué, Vieri, D'Ambrosio...ma non solo!