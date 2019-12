Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con Gossip Girl, la rubrica curata da Stefania Cattaneo sul meglio della settimana dai social. In questa puntata tanti gli spunti: si parte dal nuovo arrivo in casa Totti, annunciato da Ilary. Non un figlio...ma un gatto! Fanno discutere anche le gaffe di Michela Persico, compagna di Rugani, e di Diletta Leotta, attaccata da Paola Ferrari. Non poteva mancare anche Wanda Nara, che 'festeggia' nel giorno dell'uscita dalla Champions League dell'Inter...