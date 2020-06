Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con Gossip Girl, la rubrica curata da Stefania Cattaneo sul meglio della settimana con rumors, gossip e tante curiosità social.







In questa puntata spazio ​alla pilota australiana Renee Gracie, che ha lasciato il mondo dei motori per darsi al porno diventando modella di contenuti per adulti. A proposito di ‘cambio vita’ o almeno stile di vita, ne sa qualcosa Edison Cavani che si è dato alla campagna, tra tosare le pecore, falciare l’erba e giocare con gli irrigatori insieme alla figlia. Lei è la terzogenita e si chiama India, gli altri due maschietti erano nati dalla precedente relazione con Maria Soledad. Chi è troppo giovane per farsi una famiglia è certamente Haaland, ma deve fare i conti con quella di origine. In particolare è trapelata l’indiscrezione che il giocatore sia stato un concepito nello spogliatoio dei Leeds. Soprannominato Manchild.



Scoop che non è mai successo nemmeno a Wanda Nara che però con la sua numerosa famiglia sente il bisogno di tornare più vicino: ha perciò acquistato una villa con piscina immersa nel verde a Galliate, a una ventina di minuti d’auto da Malpensa da dove Mauro può tranquillamente raggiungerla. Pochi pensieri per Oriana Sabatini che si scatena e balla alla faccia delle voci di mercato sul suo Dybala.