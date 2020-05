Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con Gossip Girl, la rubrica curata da Stefania Cattaneo sul meglio della settimana con rumors, gossip e tante curiosità social.











In questa puntata spazio ad Ezequiel Lavezzi che, insieme alla compagna Natalia Borges, è stato vittima di un ricatto a scopo di estorsione da parte di ignoti, che sostengono di essere in possesso di video e audio hot della coppia. Poi Ludovica Caramis, compagna di Mattia Destro, valletta a “La Corrida” nel 2018, che ha annunciato di essere incinta. Georgina Rodriguez fa impazzire il web con i suoi allenamenti, mentre Wanda Nara è triste: non dovrebbe essere confermata come opinionista nella prossima edizione del Grande Fratello Vip…