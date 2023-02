Nuovo appuntamento su Calciomercato.com con Gossip Girl, la rubrica curata da Stefania Cattaneo sul meglio della settimana con rumors, gossip e tante curiosità social. E' stata una settimana ricca di spunti, a partire dalla presunta separazione tra Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser. Stando a quanto si vociferava, quest'ultimo se ne sarebbe persino andato di casa, perché cacciato dalla fidanzata a causa di qualche bugia di troppo. La Rodriguez ha però smentito tutto con una storia su IG: ha catturato il momento in cui il fidanzato, suo futuro marito, dorme sul divano accompagnando la foto con un cuore bianco.



Non potevano mancare aggiornamenti sulla coppia del momento Satta-Berrettini. Il tennista, immortalato nel derby con accanto Melissa, ha conosciuto il figlio di lei, Maddox, e ha festeggiato il compleanno di Melissa insieme a tanti vip, tra i quali Ibrahimovic. E poi Diletta e Elodie amiche separate a Sanremo: spunta il retroscena, Elodie libertina in amore e per l’amore libero. Anche se a Chi riguardo al fidanzato Andrea Iannone aveva dichiarato: "Non voglio correre, sono in un momento dove l'amore va nella direzione giusta, anche in modo inaspettato. C'è molto rispetto, tanta bellezza e poche incomprensioni. È un ragazzo pulito, buono, rispettoso, ha tante qualità".