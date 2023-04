Tutto nel video di Stefania Cattaneo per Calciomercato.com

Nuovo appuntamento con Gossip Girl, la rubrica che va alla scoperta dei fatti più curiosi riguardanti i personaggi in tendenza del calcio e dello sport italiano e non. Oltre a Satta e Berrettini tengono banco le situazioni legate a Shakira e Piqué che dividono i Latinos, Totti e Blasi che litigano anche per l'assegno di mantenimento dei figli, e una mamma sexy diventata nonna. Chi? Michelle Hunzicker.