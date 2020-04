Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con Gossip Girl, la rubrica curata da Stefania Cattaneo sul meglio della settimana con rumors, gossip e tante curiosità social.







In questa puntata Wanda Nara subito protagonista sia per le note polemiche scattate in settimana ancora con Maxi Lopez e la sua compagna Daniela, ma anche per le nuove foto in bikini che mostrano un seno da urlo. Pose sexy anche per Emily Ratajkovski e Costanza Caracciolo. Infine la mamma di Neymar che si è fidanzata con un ragazzi di soli 22 anni e Alessia Marcuzzi che non tornerà alle Iene.