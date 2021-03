Al termine del pari contro il Milan, Luca Gotti ha parlato a Dazn, partendo dal rigore fischiato ai rossoneri nei minuti finali: "L'epilogo è roba da non dormirci la notte, il gol è arrivato a recupero finito, mi manda in bestia. All'Udinese non è un problema, ad altre squadre verrebbe fuori un finimondo".



SULLA PARTITA - "Questo Milan ti costringe a fare una certa fase difensiva, l'abbiamo fatto bene. All'inizio siamo stati precipitosi. L'avevamo preparata affinché non fosse solo difensiva, ma succedesse ciò che è successo. Poi siamo rimasti in 10 per un evento sfortunato. E poi il finale...lasciamo stare".



ANCORA SUL RIGORE - "Il rigore arriva a 95'02", gli arbitri fischiano anche 5 secondi prima. Ma ci può stare che io sia incazzato, no?".