L'allenatore dell'Udinese, Luca Gotti, ha parlato a Dazn al termine della sfida vinta contro il Benenvento.



NESSUNO CI HA REGALATO NULLA - "Abbiamo fatto i nostri 39 punti. Nessuno ci ha regalato qualcosa. Dobbiamo essere orgogliosi e consapevoli. E' un percorso lungo e senza grandi soste. Allontaniamo le paure. Possiamo guardare alle prossime cinque partite con più serenità".



GOL - "Quella di oggi è stata una partita in controtendenza con il nostro campionato. Abbiamo avuto poche occasioni e abbiamo concretizzato tantissimo. Siamo stati molto imprecisi in alcune situazioni difensive. Normalmente siamo più bravi a gestire certe situazioni. Ci prendiamo i nostri tre punti, che sono frutto di un percorso fatto insieme alla squadra".



BRAAF E MOLINA - "Braaf? Lo valuteremo passo dopo passo. Molina viene da due partite in cui ha fatto errori grossi in buone partite. Non era scontato rimetterlo in campo e dargli fiducia. Già al terzo minuto ha ripagato la fiducia. Non è un atteggiamento scontato per un diciottenne. È facile prevedere che questo gol sia il primo di una lunga serie.