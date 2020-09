L'ex attaccante di Bayern Monaco e Borussia Dortmund Mario Gotze, attualmente svincolato, ha parlato così alla Bild del suo futuro: "Non ho mai detto di voler lasciare la Bundesliga, in Germania ci sono tanti club ambiziosi. L'aspetto economico non è importante, voglio rimettermi in gioco e dimostrare di poter aiutare ogni squadra. Vorrei giocare in un club che ambisca alla Champions League". In passato, Gotze è stato un obiettivo di Lazio, Roma e Milan.