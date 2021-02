Il Governo Draghi ha ottenuto la fiducia al Senato. 262 senatori favorevoli, 40 contrari e 2 astenuti. Questa la replica del Premier Draghi: "Grazie per la stima, andrà validata dai fatti. Impegno per inserire l'ambiente nella Costituzione". Queste, invece, le parole per la fiducia: " "Mai così emozionato, il mio sarà il Governo del Paese. Priorità alla lotta alla pandemia e alla conseguenze economiche dell'emergenza. Informeremo i cittadini in anticipo sulle nuove misure". Poi il richiamo ai partiti alla responsabilità nazionale e alla centralità dell'Euro e dell'Europa.



I VOTI DEI 5 STELLE - Sono 15 i no arrivati dal Movimento 5 stelle alla fiducia, con 7 gli assenti. L'ex 5 stelle Lello Ciampolillo, invece, ora al gruppo Misto, ha votato no alla fiducia.