Vince il sì, sulla piattaforma Rousseau. Il 59,3% è favorevole all’ingresso nel Governo Draghi. 44.177 i sì, 30.360 i no, con Luigi Di Maio che dichiara “Abbiamo scelto il coraggio e la partecipazione, ma soprattutto la via europea e un insieme di valori”. Vito Crimi, leader reggente, ha ribadito che la decisione della piattaforma è vincolante, mandando un messaggio ai parlamentari che si sono espressi per il no. Intanto Mario Draghi, che probabilmente domani andrà al Colle, ha passato la serata alla Camera, dove è arrivato nel tardo pomeriggio, dopo aver trascorso la giornata nella sede di Bankitalia.



ANCORA DI MAIO - Queste le altre dichiarazioni di Di Maio: “Oggi il Movimento ha dimostrato grande maturità, lealtà verso le istituzioni e senso di appartenenza. La responsabilità è il prezzo della grandezza. La fedeltà alla Nazione, oggi, si è mostrata più forte della propaganda. Questo è il M5s. Questo è il Movimento che riconosco e in cui ho scelto di spendere tutto me stesso. Voglio ringraziare ogni singolo attivista e iscritto alla piattaforma Rousseau che ha espresso il proprio voto. L’intelligenza collettiva ha prevalso sul singolo e ha mostrato nuovamente la sua forza. La legalità, la giustizia, lo stop ai privilegi, la protezione dell’ambiente, lo sviluppo sostenibile, l’acqua pubblica e molto altro. Siamo ancora questo. Anzi, da oggi lo siamo con maggiore consapevolezza. Ringrazio anche Beppe Grillo per il grande contributo offerto in questa fase”.