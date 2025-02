Governo, dribbling al decreto Dignità: via libera alla pubblicità sulle scommesse, 1% al fondo per gli stadi

La politica dà una mano al calcio italiano. La Repubblica ha visionato l'atto parlamentare con cui si chiede al Governo di valutare la(solo per i concessionari autorizzati dall'Agenzia dei Monopoli), come previsto dal decreto Dignità (firmato nel 2018 dall'allora ministro del Lavoro, Luigi Di Maio) per contrastare la ludopatia.

e all'ammodernamento dei vecchi impianti e anche al sistema calcistico per il perseguimento dei propri scopi istituzionali e il finanziamento di specifici progetti sociali, sportivi e di formazione dei giovani all’interno delle società sportive. L'elenco comprende, tra gli altri, progetti di contrasto alla ludopatia e per l’assistenza in caso di fenomeni di abusi, violenze e discriminazioni nei confronti degli atleti.