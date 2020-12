- Bonus è la parola magica, bonus è la strategia, bonus è la passione di chi oggi governa. E il governo si conferma una industriosa macchina da bonus. Di bonus è infarcita la Manovra di Bilancio. Di bonus in bonus la Manovra si è nutrita sia degli 800 milioni stanziati per maggior spese da spinte parlamentari, sia i tre miliardi e passa del Fondo Covid che andrà rifinanziato. Ora e subito era il tempo urgente dei bonus. Bonus cambio occhiali (50 euro) pare che arriverà in porto. Bonus mobili rafforzato (rimborso 50% per spese fino a 16 mila euro, il tetto era 10 mila). Bonus smartphone, uno smartphone in comodato d'uso per un anno a chi non lo ha e non ha collegamento internet e non ha di Isee più di 20 mila euro, questo non è detto arrivi alla fine e venga mandato per il mondo insieme ai suoi tanti fratellini e fratelloni bonus.- Ma forse il bonus più esemplificativo dello spessore dell'azione di governo è il bonus rubinetti. Mille euro, fino a mille euro di rimborso fiscale per chi installa rubinetti che limitano consumo, anzi spreco d'acqua. Ci sarebbero da decenni in Italia acquedotti che perdono fino al 30% dell'acqua. Acquedotti da rifare se davvero si vuole abbattere lo spreco d'acqua. Però metter mano agli acquedotti costa miliardi e richiede tempo. Invece mille e subito... L'idea fondante del bonus acquedotti deve essere quella che se metti un po' di soldi in tasca a qualcuno questi è contento. Se invece gli rifai l'acquedotto magari passano anni e quello neanche ti ringrazia. Questa l'idea, probabilmente unita all'altra di idea: che faccia tanto ecologista un governo che si preoccupa dell'acqua versata. Come che sia, son talmente tanti i bonus nati nell'anno del Covid che la ricchezza in soldi spesi si traduce, dividendola in dieci, venti, cinquanta, cento bonus, diventa povertà. Povertà di investimento, povertà di progetto, povertà di governo.- Tre bei giocattoloni in mano a chi sparge bonus. Il primo: il web. Ci deve essere qualcuno sinceramente convinto che una cosa, se la fai passare via web, allora diventa cosa buona e giusta. Quindi i bonus, le app su cui registrarsi, i click day... Indovina chi è che è innamorato, invaghito dell'economia alla web. Il secondo giocattolone sono i soldi pubblici. Da decenni giocano tutti al lancio di soldi pubblici, alla semina di soldi pubblici. Ora il gioco appare win-win, un gioco in cui si vince sempre. Funziona così: Italia spende a debito, il debito lo compra la Bce. E domani? Domani Italia spende a debito, il debito lo finanzia la Ue. Funziona, finché funziona. Fino a che il giocattolone non esaurisce le batterie. Il terzo giocattolone è il governo, anzi il governare. Ed è nella maggioranza che governa pieno di bambinoni che giocano con giocattoli che non capiscono come son davvero fatti e quindi, giocando giocando, i giocattoli li sfasciano.- Lui si chiama Akio Tojoda e della Toyota è il presidente. La Toyota fabbrica auto, tutto il mondo e tutte le case automobilistiche incrementano acquisti e produzione di auto elettriche. Ma lui, il presidente della Toyota, dice che quando le auto saranno tutte o quasi elettriche allora peggioreranno le emissioni nell'atmosfera. Perché il problema delle batterie è rimosso e non risolto, occorre produrle e ricaricarle. E questo dà emissioni e potrebbe far rischiare addirittura blackout. Curioso, molto curioso che lo dica il presidente della Toyota. Nel frattempo Apple annuncia e promette una batteria più piccola, leggera e duratura.- Pandemia? Oggi niente. Tanto non c'è, no? Quei cretini delle Borse, quei cretini della grande e piccola finanza, quei cretini dei risparmi investiti ci hanno creduto che la pandemia peggiora. Perdere miliardi di tasca propria deve far parte del trucco dei poteri forti e oscuri. Circa due milioni di italiani contagiati e circa settantamila italiani morti non spostano o mutano i fermi umori di negazionisti, riduzionisti, menefreghisti. Un callo neuronale unito ad una personalità bisunta li rende immuni alla realtà. La realtà non li contagia, ma con la realtà hanno rapporti stretti e quotidiani: la peggiorano.