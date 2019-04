Un Pozzo(maina) da cui attingere. E i sorrisi, tanti, che si sprecano in questa periferia torinese, con il pallone sempre sullo sfondo., classe 2001, titolare nellaa Ferrara e fresco di convocazione nella nuova Nazionale di Mancini. Qui è partito e qui sperano - in tantissimi - di proseguire sulle sue orme. Tracciate da talento e perseveranza. 'Ma soprattutto, umiltà',Nasciamo nel 1949 come Pino Maina, nel '74 il Pozzo Strada nel 1987. Nel 1993, ufficializziamo una delle più riuscite fusioni mai fatte: il Pozzomaina. Che nasce già sotto buoni auspici: nel 1982 abbiamo una bella squadra di ragazzi, coi vari Frara, Casamassima, Pepe e Palmieri. Frara è il più fortunato, con Paolo Rossi - omonimo di Pablito -: il padre è juventino sfegatato, poi lui sceglie di andare al Torino. I quattro che hanno avuto più fortuna alla Juve sono stati Frara, Esposito, Alcibiade e Garbarino, che aveva vinto il Viareggio.