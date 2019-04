« Sono contento della chiamata, sono orgoglioso e ringrazio Mancini. Questo è un gruppo composto da tanti che giocano nel professionismo ed è un onore »: Paolo Gozzi Iweru ha esordito due settimane fa con la maglia della Juventus, in occasione della gara contro la SPAL, e nella zona mista del ritiro di Coverciano ha rilasciato ai nostri microfoni alcune dichiarazioni in questo momento clou della carriera.



L'AZZURRO - "Voglio imparare dai più esperti e dai più forti, rubare qualche spunto. In Primavera siamo ancora ragazzini, nel calcio dei grandi sono uomini. Siamo ottimisti, ce la metteremo tutta per raggiungere la fase finale (in Under-20, ndr)"



LA JUVENTUS - "L'esordio è stato una sensazione bellissima, per un ragazzo della Primavera è stato bellissimo. Il debutto è stato meravigliosa"



BONUCCI-CHIELLINI DA HARVARD - "Allenarsi con Bonucci è bellissimo, è bravissimo con me e mi dà tantissimi consigli. Mi aiuta a marcare e mi insegna le giocate. Per me è un onore stare al suo fianco"



RONALDO - "Allenarsi con lui è straordinario, si vede anche nei piccoli gesti, è veramente formidabile".

#GozziIweru dal ritiro dell’Italia: ‘#Bonucci mi aiuta tantissimo, #Ronaldo è straordinario nei piccoli gesti. Nazionale? Voglio imparare dai più forti’ [ @gia_brunetti ] pic.twitter.com/OqKeiewEUU