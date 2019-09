Charles Leclerc vince il Gran Premio d’Italia e fa impazzire Monza. Il pilota della Ferrari arriva primo davanti a Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, compiendo una strepitosa impresa. L'ultima vittoria della Scuderia di Maranello in Italia risaliva al 2010, con Fernando Alonso alla guida. Partito in pole position, il monegasco classe 1997 ha preceduto le due Mercedes dall’inizio al termine della gara. Un successo importantissimo per Leclerc e per la Ferrari, davanti a migliaia di tifosi del Cavallino rampante e a tanti vip, da Didier Drogba, testimonial Fia per la sicurezza stradale, all'attaccante dell'Arsenal Pierre Emerick Aubameyang passando per Jack Bonaventura, Cristiano Biraghi, Stefan de Vrij, Fabio Borini e Claudio Marchisio tra gli altri. Dopo nove anni, la Ferrari torna sul gradino più alto del podio. Per Leclerc è il bis del successo di Spa, confermando la sua caratura di pilota ormai maturo. È delirio Ferrari, Monza si tinge di rosso per lo splendido successo.