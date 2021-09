Al GP di Formula 1 di Monza incidente incredibile tra Verstappen (primo nella classifica piloti) e Hamilton (secondo in classifica e campione del Mondo) alla prima variante: sia il pilota della Red Bull che quello della Mercedes devono abbandonare la gara. I due sfidanti per il titolo si sono speronati in curva a vicenda finendo entrambi sulla ghiaia con la monoposto dell'olandese sopra alla Mercedes del britannico, salvo per miracolo grazie al nuovo sistema di protezione del cupolino detto Halo.