L'ultima edizione di Ciao Darwin ha toccato in più occasioni il mondo del nostro calcio. Fra ospiti, presenze fisse, tifose vip e perfino wags nel ruolo di madre natura. Il programma condotto da Paolo Bonolis ha colpito nel segno in quanto a bellezze fatte conoscere ai tifosi di tutta Italia, ma sono forse passate sottotraccia altre due bellissime modelle e presenze fisse dello show. Si tratta di Gracia De Torres e Veronica Morales, le due prime ballerine del corpo di ballo che negli ultimi giorni hanno letteralmente, e sempre in coppia, fatto impazzire i social. Sì perchè le due si sono dedicate a uno shooting fotografico in topless condiviso puntualmente sui rispettivi profili. Ecco i loro scatti nella nostra gallery.