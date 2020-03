Per il momento lo sport britannico non si ferma, e non prevede lo svolgimento di eventi a porte chiuse. È stato il ministro della Cultura, con delega allo Sport, Oliver Dowden a confermarlo: "In questo momento non siamo nella situazione di dover cancellare o posticipare gli eventi - ha detto alla BBC – Sabato ero a Twickenham, c’era una grande folla. E non c’è ragione perché attualmente la gente non possa assistere a competizioni sportive. E’ molto prematuro parlarne ora”.