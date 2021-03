Una squadra da sogno!

Niente cerimonia, niente galà vero e proprio. Le norme per contenere l'emergenza Covid hanno annullato la tradizionale serata di festa e calcio per il. Anche al termine di un'annata così inedita, tuttavia, l'Assocalciatori ha assegnato i suoi premi.Partiamo dalla top 11, la formazione migliore del campionato scorso. Un 4-3-3 conin porta,come terzini,al centro della difesa. In mediana spazio ae al, conin attacco. A CR7, inoltre, il premio di Re del Gran Galà, riservato al miglior giocatore dell'anno ( QUI le sue parole ).Grande parterre anche per la Serie A femminile, dove a trionfare con il premio di Regina del Galà è Cristiana Girelli. Nella top 11, invece, troviamo Giuliani in porta; Sembrant, Batoli, Guagni e Boattin in difesa; Cernoia, Galli e Giugliano a centrocampo con Sabatino, Girelli e Bonetti in attacco.Non solo Gosens e il Papu Gomez: l'Atalanta vince anche il premio come miglior società, Gasperini quello di miglior allenatore. A Daniele Orsato, invece, il titolo di miglior arbitro.