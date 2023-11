È stata presentata oggi a Milano, nella sede di BonelliErede, l’. L’esclusivo appuntamento organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori in collaborazione con la DA - agenzia di sport marketing ed eventi di Demetrio Albertini – giunge quest’anno alla suaLa cerimonia di consegna dei premi si terrà nella nuova location del Superstudio Maxi di Milanoper una grande serata di sport, spettacolo e cucina stellata grazie al menù ideato dallo chef Davide Oldani.Svelate in conferenza le shortlist dei premiati: tra questi nomi. A completare il quadro, come da tradizione e sempre con riferimento alla scorsa stagione 2022- 2023, verrà assegnato il riconoscimento per l’“Il calcio che premia il calcio: da sempre è lo slogan che accompagna questo premio – ha detto il Presidente AIC Umberto–, riconoscimento dal valore particolare legato al fatto che sono soprattutto i calciatori e le calciatrici a votare i compagni e le compagne di spogliatoio o gli avversari e le avversarie che si affrontano in campo, stabilendo così, ruolo per ruolo, chi merita di stare in questa ambita Top11. Una grande serata che ancora una volta accenderà i riflettori sulla parte più bella del nostro mondo”.“Anche quest'anno è un grande onore poter supportare con la nostra squadra l'AIC nell'organizzazione di un evento atteso e straordinario come il Gran Galà del Calcio - le parole di Demetrio, Ceo della DA -. Insieme abbiamo lavorato per dare vita a una vera e propria festa del calcio, capace di unire e rappresentare tutte le anime di questo mondo: calciatori e calciatrici, allenatori, arbitri e dirigenti che si riuniscono condividendo la gioia di ricevere un premio così ambito. Un grande grazie va anche ai partner, quelli di vecchia data e i nuovi arrivati, che hanno creduto nel progetto e che saranno al nostro fianco in questa serata così speciale”.Queste le shortlist di questa edizione:: Maignan, Onana, Vicario: Acerbi, Bastoni, Di Lorenzo, Diamarco, Dumfries, Kim, Theo Hernández e Tomori: Barella, Çalhanoğlu, Lobotka, Milinković-Savić, Rabiot e Zieliński: Berardi, Dybala, Kvaratskhelia, Lautaro Martínez, Leao e Osimhen: Ceasar, Durante e Peyraud-Magnin: Boattin, Linari, Minami, Salvai, Van der Gragt e Wenninger: Alves Da Silva, Boquete, Caruso, Catena, Giugliano, Greggi, Grimshaw e Grosso: Beccari, Beerensteyn, Chawinga, Haavi, Piemonte: Inzaghi, Sarri e Spalletti: Chiffi, Maresca e Orsato: AFC Fiorentina, FC Internazionale e SSC Napoli: Caprile, Fabbian e TuratiAncora aperte le votazioni di “Vota il Gol”, il sondaggio che decreterà il gol più bello della stagione 2022-23, sia al maschile che al femminile. Il riconoscimento sarà determinato dalle preferenze dei tifosi, chiamati a scegliere sul sito del Gran Galà del Calcio AIC tra una rosa di 10 gol del campionato maschile e 10 del campionato femminile, tutti selezionati dall’autorevole redazione sportiva della Rivista Undici. Con oltre 40 mila voti complessivi sin qui raccolti, i gol più votati delle due categorie sono quelli dial maschile; Giugliano, Monterubbiano e Asllani al femminile. Le votazioni chiuderanno alle ore 23.59 di domenica 26 novembre 2023.