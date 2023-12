Giovanni Fabbian ha vinto il premio di miglior giovane della scorsa stagione di Serie B, al Gran Galà del Calcio. Queste le sue parole: "E' un bel riconoscimento, un grande orgoglio e stimolo. Cerco di imparare il meglio da tutti, è un piacere essere allenato da allenatori così".



L'AD rossoblù Claudio Fenucci, intervistato da Sky Sport, ha speso belle parole per il ragazzo di scuola Inter: "Lui ha fatto molto bene l'anno scorso e quando è stato chiamato in causa quest'anno si è confermato. Abbiamo però tanti giovani importanti come Mirko Calafiori, che la Nazionale dovrebbe guardare perché sta facendo prestazioni importanti.