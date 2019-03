Dodici mesi fa Maurizio Sarri era l'avversario scudetto della Juve, oggi che siede sulla panchina del Chelsea il tecnico toscano può aiutare i bianconeri a risolvere la grana Higuain. L'argentino si è trasferito a Londra in prestito con diritto di riscatto ma i Blues possono anche prolungare il prestito di un anno. Tutto o molto dipenderà dai risultati della squadra e dal futuro di Sarri. Se al termine della stagione arriverà la qualificazione in Champions, il tecnico toscano resterà in sella e Higuain avrà più possibilità di restare a Londra. Lo scenario migliore per la Juve che non ha intenzione di confermare il Pipita e dovrebbe trovare un nuovo acquirente a fine stagione in caso di ritorno a Torino.