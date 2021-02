Granada:: pochi rischi dalle sue parti, quasi nessun tiro nello specchio da parte del Napoli.: le sue discese sulla destra nel primo tempo sono sempre pericolose. Mette in campo qualità e nella ripresa è attento a non scoprire il suo lato.: buone letture iniziali ma è costretto ad arrendersi dopo pochi minuti causa infortunio (23' p.t.: non è facile prendere le misure da subentrato ma ci riesce fin da subito): vince il duello contro Osimhen sia di fisico che di attenzione.: non concede mai il fondo e riesce a chiudere soprattutto su Politano, ma anche su Elmas quando si sposta sulla fascia (33' s.t.).: non si ricordano interventi memorabili da parte dell'ex Roma, ma si limita a fare il compitino senza troppi problemi (33' s.t.).: trova l'inserimento giusto alle spalle della retroguardia avversaria e sblocca la gara con il suo stacco di testa. Lotta in mezzo al campo e fa sentire la sua fisicità. Va vicino addirittura alla doppietta sul finale ma Meret gli dice di no.: gol, assist e giocate interessanti. È una vera e propria spina nel fianco della difesa del Napoli (25' s.t.nel finale il Napoli spinge e si dedica maggiormente ai compiti difensivi).: si muove tanto tra le linee e diventa un'insidia costante per il Napoli, specialmente nel primo tempo.: protagonista del contropiede che porta al gol del raddoppio servendo così l'assist per Kenedy (25' s.t.: restituisce vivacità all'attacco del Granada che aveva un po' rallentato lì davanti).: non si vede tantissimo lì davanti, riempie l'area e dà fastidio agli avversari.: può solo sorridere dopo un risultato del genere. Due gol di vantaggio e nessuno subito in casa: in vista del ritorno ci sono i presupposti per conquistare la qualificazione.: il Granada è arrivato con troppa facilità dalle sue parti nei due gol. È bravo, tuttavia, ad evitare il 3-0 sul finale con un buon intervento su Herrera.5: i gol arrivano dal suo lato ma non è tutta colpa sua. In avanti spinge, ma non è abbastanza.: dopo la buona prova contro la Juventus non si ripete. Sul raddoppio del Granada lascia troppo spazio a Machis che calcia senza problemi.: qualche buona chiusura l'ha fatta, ma ha sbagliato tanto in quanto a precisione dei passaggi.: ha delle difficoltà in fase difensiva, ma trova i compagni con dei buoni filtranti che potrebbero creare delle occasioni pericolose.: ritrova la maglia da titolare dopo il Covid. Qualche buono spunto c'è, però deve ancora mostrare la miglior condizione.: male davanti la difesa. Troppi tocchi per dettare i tempi di gioco, rendendo così sterile il possesso del Napoli. Anche fase di interdizione non aiuta come dovrebbe (19' s.t.: con il suo ingresso c'è più fisicità e dinamismo in mezzo al campo. Però è impreciso in diverse occasioni).: si muove tanto, cerca di vivacizzare il gioco del Napoli ma nella ripresa cala di intensità con il passare dei minuti.: non riesce mai a saltare l'uomo e trovare la giocata giusta. Perde una palla delicatissima che dà vita al contropiede del 2-0 da parte del Granada (1' s.t.ha qualche buona occasione per trovare il gol ma non centra mai lo specchio).: si muove su tutto il fronte offensivo. È suo l'unico tiro nello specchio del Napoli ma può e deve fare molto di più.: fa tremare Gattuso zoppicando dopo pochi minuti. Forse per questo motivo la sua prestazione è condizionata, non trovando mai la giocata importante.: le tantissime assenze possono sicuramente essere una giustificazione. Però questo sembra un Napoli senz'anima, nonostante la stanchezza e i problemi fisici. Al Maradona tra sette giorni servirà tutt'altro per ribaltare il risultato.