Il grande protagonista di questo avvio di campionato è senza dubbio Lautaro Martinez, autore già di 10 reti in 8 giornate. Il capitano nerazzurro vuole superare le 21 reti delle ultime due stagioni e per gli esperti c’è possibilità di spingersi oltre 25 gol, quota offerta a 1,72. Non è stato da meno anche l’ex compagno di reparto del “Toro”, Romelu Lukaku, già padrone dell’attacco giallorosso e arrivato a quota 5 dopo la doppietta di Cagliari. Una stagione da oltre 21 gol a Roma per Big Rom non è scontata e vale 2,10 volte la posta su Sisal, mentre scende a 1,72 lo stesso numero di reti realizzate dal capocannoniere in carica Victor Osimhen. Un altro attaccante a caccia del record personale è senza dubbio Federico Chiesa, capace di toccare solo una volta la doppia cifra ormai quattro campionati fa a Firenze: una stagione da almeno 12 gol per il numero 7 della Juventus si gioca a 1,85. Tra tanti campioni occhio anche alle grandi sorprese di questo inizio di Serie A: tra le new entry spicca il centravanti del Lecce Nikola Krstovic, giunto già a 4 marcature, e visto oltre 11 gol esattamente a 2, stessa quota dei 12 centri all’esordio dell’attaccante italo-argentino del Genoa Mateo Retegui.