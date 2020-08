Ci sarà spazio anche per i calciatori nella prossima edizione del Grande Fratello VIP, che prenderà il via il prossimo 14 settembre su Canale 5. Enock Balotelli, fratello di Supermario, e l'ex attaccante dell'Inter Nicola Ventola, protagonista con gli amici Bobo Vieri e Lele Adani di uno dei tormentoni dell'estate ("Una vita da bomber"), faranno parte di un cast in cui figureranno anche Ludovica Pagani, Elisabetta Gregoraci, Dayane Mello, Paolo Brosio, Giovanni Terzi, Tommaso Zorzi, Francesco Oppini, Riccardo Fogli, Patrizia De Blanck, Eva Grimaldi, Stefania Orlando e Flavia Vento.