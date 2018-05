Con la sfida trasi è ufficialmente concluso il contest di#Intribunaconcm. Un grande successo che ha visto la partecipazione di tantissimi utenti con oltre 300 foto originali e divertenti legate al tema calcio: dagli scatti in compagni di animali con maglie e sciarpe a striscioni ironici, passando per piccoli tifosi. In sedici hanno avuto la fortuna di aggiudicarsi i biglietti messi in palio per le sfide die godersi lo spettacolo dallaLa redazione diringrazia tutti coloro che hanno partecipato e vi invita a continuare a seguirci per nuove iniziative insieme. Come? Segui il nostro account Instagram per rimanere aggiornato . Nella gallery troverete alcune foto dei partecipanti e dei vincitori direttamente dagli stadi di