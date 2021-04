Per il secondo anno consecutivo, il 4 maggio a Superga non si terranno le consuete celebrazioni in memoria del Grande Torino. Sulla falsa riga dello scorso anno, per via delle misure di contenimento del Covid, si terrà una celebrazione al Filadelfia, dove la squadra rimarrà.



Nei prossimi giorni verrà comunicato il programma completo delle celebrazioni del 4 maggio.