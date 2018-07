Alessandro Micai (ex Bari) si aggiudica il casting per la porta della Salernitana: sarà lui il numero uno granata (contratto triennale), battuta la concorrenza di Iacobucci (Entella), Perucchini (Bologna) e Furlan (Trapani). Ufficiale anche l’arrivo del centrale Perticone (ex Cesena), mentre slitta a settimana prossima l’arrivo di Jallow (Chievo). Il d.s. Fabiani ha bloccato inoltre il giovane Urso (1999), svincolato dal Cesena.



Terzini protagonisti di giornata: Ghiringhelli (Reggiana) firma con il Cittadella, il Lecce chiude per Fiamozzi (Genoa) e ora aspetta Gucher (Pisa) in mediana. Idea Avenatti (Bologna) per l’attacco dello Spezia che resta in pressing per Magnanelli e Ragusa del Sassuolo. Di Paola (Entella) e Addae (Ascoli) nel mirino del Brescia. La Cremonese sfida l’Ascoli per il regista Vacca (Parma).



Ufficiale Di Carmine (Perugia) al Verona che stringe per Somma (Bari) e ci prova per Dawidovicz (Benfica, era al Palermo). Lo stesso club gialloblù continua a duellare con il Palermo per Puscas (Inter, era a Novara). Risoluzione tra il Venezia e Pederzoli. Ai titoli di coda l’esperienza di Bruno al Livorno: possibile il ritorno al Pescara che tessera lo svincolato Scalera (ex Bari).



Triennale per Goddard (ex Tottenham) con il Benevento che è vicinissimo ad Asencio (Genoa, era all’Avellino). Il Foggia punta Cicirelli (Salernitana). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, sogno Granoche (Spezia) per il Cosenza in attacco. Ieri Brignoli (Juve, era al Benevento) ha firmato col Palermo che ha chiesto ancora all’Atalanta Pessina (era a Spezia).