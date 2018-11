Gianluca Grassadonia, allenatore del Foggia, parla dopo il pareggio casalingo contro il Brescia: "Io parlerei di un grande Foggia, non un buon Foggia. Una squadra che meritava la vittoria per quanto fatto oggi pomeriggio, non ci è stato permesso questo. L’espulsione ci ha condizionato, il Brescia era più fresco perché martedì non ha giocato. Hanno pareggiato su questo calcio di punizione che… Non parlo, la voglio rivedere. Non si può concedere una punizione su un contrasto. Noi dobbiamo guardare avanti e non indietro, questa partita la mettiamo da parte, ma resta una grande prestazione. Ma era una vittoria che meritavamo in lungo e in largo. La squadra ha fatto veramente bene, abbiamo colpito due legni. Siamo stati intensi e vivi e dopo il pareggio abbiamo creato. Era una partita da ammazzare, l’espulsione ci ha condizionato. Complimenti però alla mia squadra. Dispiace che ogniqualvolta che passiamo in vantaggio, commettiamo un errore. È stata una partita molto aperta, giocata da entrambe le squadre. È una squadra da tanta qualità. C’è veramente rammarico, perché la squadra oggi meritava molto di più".