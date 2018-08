Dopo aver esordito con la maglia gialloblù, il centrocampista classe '95 Alberto Grassi si è presentato in conferenza stampa come nuovo giocatore del Parma: “Le prime sensazioni? Qui c’è un gruppo sano, mi fa piacere farne parte, il Mister è bravo, lo staff pure, i compagni hanno voglia di raggiungere l’obiettivo. Qui c’è un bellissimo progetto, è una grande piazza, esserci è un grande orgoglio: con il direttore Faggiano abbiamo parlato del Parma e ho voluto essere qui a tutti i costi. Le prime due giornate? Ancora è troppo presto parlare di salvezza o meno, con l’Udinese è bastato un singolo episodio per aprire la partita, non bisogna mai rilassarsi. La Juventus? Il Mister ha abbastanza esperienza e la prepara nel migliore dei modi, loro sono superiori sulla carta ma cercheremo di strappare qualche punto. I miei punti di riferimento? Nel mio ruolo mi piace molto Nainggolan“.