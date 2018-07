"Grassi è richiesto da Fiorentina, Bologna e Torino, ma ho anche richieste dalla Spagna, e lì hanno più soldi. Mentre i tre club italiani hanno il braccino corto". Con queste parole rilasciate a Radio Kiss Kiss, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nella giornata di ieri aveva provato a stuzzicare i dirigenti viola, rossoblù e granata per cercare di accelerare la trattativa per la cessione del centrocampista. Trattativa che, per quanto riguarda il Torino, resta però ancora bloccata.



Per la società granata Grassi, visti anche gli alti costi dell'operazione, non è la prima scelta per rinforzare il centrocampo e per questo i discorsi con il Napoli sono rimasti in stand-by.