Alex Zanardi è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale in provincia di Siena, durante una competizione di atleti paralimpici. L’ex pilota di Formula 1 stava partecipando a una delle tappe della staffetta di Obiettivo tricolore, un percorso che vede gli atleti partecipare con handbike, bici o carrozzine olimpiche.



L’incidente, che ha visto coinvolto un mezzo pesante, sarebbe avvenuto lungo la statale 146, nel comune di Pienza. A dare l'allarme gli atleti che stavano partecipando col campione alla staffetta. Secondo quanto riferito dall'Ansa Zanardi avrebbe riportato un politrauma. E' stato portato in codice 3 all'ospedale Le Scotte di Siena, dove è arrivato intorno alle 18:10 con l'elisoccorso.



LA STORIA DI ALEX - Nato a Bologna nel 1966, Alex Zanardi ha iniziato la sua carriera nei Cart. Il 15 settembre 2001, quando guidava già in Formula 1, è rimasto coinvolto in un grave incidente, che lo ha costretto all’amputazione degli arti inferiori. Da quel momento è divenuto un atleta paralimpico: quattro le medaglie d’oro conquistate ai Giochi paralimpici di Londra e Rio, oltre a otto campionati mondiali su strada.



MESSAGGI - Tanti i messaggi di incoraggiamento immediatamente arrivati da tanti sportivi e non solo: da Claudio Marchisio a Lapo Elkann e il Premier Conte.



In aggiornamento