Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina è intervenuto a Extra Tv Frosinone e ha replicato alle parole rilasciate nei giorni scorsi all'ad dell'Inter Beppe Marotta ("E' giusto che la Serie A abbia una sua autonomia come avviene in Inghilterra con la Premier League"): "Parlare di Premier è affascinante, dà l'idea di un campionato di grandi potenzialità finanziarie: basti pensare che i loro diritti tv valgono 3-4 volte i nostri. Ma c'è un tema fondamentale: la Premier non è autonoma, ha un rappresentante, il Ceo, che è nominato dalla federazione che ha diritto di veto su tutto. Io sarei felice di un commissariamento. Il tema del cambio della governance lo condivido con Marotta ma mi chiedo: siamo sicuri che sia questo il problema o la questione è nell'approccio culturale dei nostri dirigenti? Alla Lega di A ho riconosciuto sempre una leadership fondamentale per la stabilità del calcio, però la stessa leadership si conquista sul campo coi comportamenti".



Il riferimento è a quanto dichiarò il dirigente nerazzurro dopo il Consiglio Federale dello scorso 8 giugno, che approvò in maniera definitiva la ripartenza del campionato, ignorando le richieste di diversi club di Serie A in tema di play-off e play-out e algoritmi in caso di stop causa coronavirus e sulle retrocessioni bloccate.