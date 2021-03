In occasione della Giornata Nazionale in ricordo delle vittime per il Covid, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina ha voluto mandare un messaggio legato al mondo del pallone



RICORDO COMMOSSO - "Il calcio partecipa commosso al ricordo delle vittime di Covid-19 come ha fatto per tutto quest’anno, manifestando vicinanza a coloro che hanno sofferto e supportando chi, come gli operatori dei servizi essenziali, ha tenuto insieme l’intero Paese alimentando ogni giorno la speranza di poter superare questo terribile periodo".



LUCE IN FONDO AL TUNNEL - "Purtroppo l’Italia ha pagato al Coronavirus un sacrificio altissimo, ma ha già dimostrato di sapersi rialzare. Non siamo ancora usciti dall’emergenza eppure si inizia finalmente a intravedere una luce in fondo al tunnel".



SOSTENERE IL PAESE - "Il mondo del calcio si è mobilitato fin dall'inizio della pandemia per sostenere l'impegno del Paese: diversi sono stati gli interventi economici, così come le campagne di sensibilizzazione o i momenti di commemorazione delle vittime e i ringraziamenti al personale che su più fronti si è impegnato per il contrasto al Covid-19: Federazione, Leghe, Club, calciatori, allenatori e arbitri sono scesi in campo per aiutare i territori di riferimento vestendo un'unica divisa da gioco, senza alcuna distinzione".