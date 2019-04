"Frequentando Roberto Mancini in questi cinque mesi devo dire che, al di là delle qualità professionali e tecniche, ha una grande sensibilità come uomo. - così Gabriele Gravina alla conferenza stampa per l’assegnazione del Premio Bearzot consegnato proprio al CT azzurro - È ambasciatore dell'Unicef, sempre attento alle problematiche del mondo giovanile e ha dimostrato equilibrio, serenità e attenzione ai giovani e alla loro valorizzazione. Merita un premio importante come il Bearzot e io sono particolarmente felice. Roberto ha avviato con la Federazione un percorso nuovo, di rilancio, acquisizione e conquista dell'entusiasmo di quei milioni di tifosi delusi e demoralizzati dagli ultimi eventi prima del suo arrivo".