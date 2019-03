Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina ha parlato a La Gazzetta dello Sport del futuro del nuovo stadio della Roma, dopo gli ultimi sviluppi delle indagini che hanno messo nel mirino alcuni esponenti di spicco vicini al sindaco Virginia Raggi: "Il mio auspicio è che lo stadio della Roma si faccia. In Italia, a Roma in particolare, c’è bisogno di impianti moderni che rendano il nostro spettacolo più fruibile e confortevole per tutti. Non è solo una questione legata ai maggiori introiti, che comunque hanno la loro importanza".



Sulla recente presa di posizione del presidente giallorosso Pallotta, che ha evidenziato il diritto del club di costrure l'impianto: "Da quanto è emerso dalle due inchieste penali, almeno per quello che abbiamo letto finora, quanto accaduto negli ultimi mesi non coinvolge la società che, legittimamente, chiede che sia portato a termine l’iter amministrativo. D’altronde, sono stati visitati diversi siti prima l’area giusta ed è stato rimodulato il progetto esattamente come richiesto dall’amministrazione capitolina. Adesso ci si aspetta una soluzione rapida che consenta l’avvio dei lavori".