Getty Images for FIGC

ha parlato nell'intervista rilasciata a La Stampa nella giornata di sabato 22 marzo., tra cui anche gli stadi che verranno utilizzati per l'Europeo 2032 - in programma tra Italia e Turchia - ma anche la possibilità di utilizzare un VAR a chiamata, dopo una prima fase di sperimentazione.- "Vedo ancora squadre che si recano sotto la curva a fine partita per parlare con gli ultras.. Ho chiesto di far rispettare il codice di giustizia sportiva, che prevede squalifiche per chi si presta a quella che è, a tutti gli effetti, una gogna" ha spiegato Gravina.

- Il Presidente della FIGC ha poi annunciato quelli che potrebbero essere gli impianti utilizzati per la rassegna continentale che si svolgerà tra Italia appunto e Turchia, fra oltre 7 anni: "Roma, Milano e Torino sono in pole, richiedono solo alcune riflessioni. Poi c’è la forte candidatura di Firenze dove i lavori sono cominciati. Palermo è particolarmente attiva, Cagliari è quasi pronto, a Bologna c'è un grande entusiasmo come a Udine o Bari.- "Sul VAR a chiamata ho letto delle perplessità di Rosetti e rispetto la posizione della UEFA. Tuttavia, su episodi decisivi come gol o rigori, l'intervento della tecnologia deve essere garantito. Per tutto il resto potrebbe esserci spazio per una o due chiamate da parte delle squadre." ha concluso Gravina.