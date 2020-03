Il presidente della Federazione Italiana Gabriele Gravina è intervenuto a Sportitalia per fare il punto sulle conseguenze sul calendario calcistico dell'emergenza Coronavirus: "Abbiamo l'esigenza di finire la stagione 2019/2020, la scadenza rimane fissata per il 30 giugno. Uno slittamento di Euro 2020? E' probabile, è la soluzione più giusta".



Sull'ipotesi di una Serie A a 22 squadre nel prossimo campionato in caso di mancata conclusione di quello in corso: "E' un'idea da escludere categoricamente. Al vaglio varie opzioni per la conclusione della stagione, tra cui play-off e play-out. L’altra ipotesi è quella del congelamento della classifica attuale, ma porterebbe con sé molte polemiche che immaginare quindi è difficile. C’è un’altra via, io la cito ma la escludo: quella di non assegnare il titolo. Non si tratta solo del titolo, noi abbiamo l’obbligo di comunicare alla UEFA chi va in Champions ed in Europa League e dobbiamo sapere chi sale e chi scende di categoria. Io mi auguro che riusciremo a finire il campionato".







Sugli stipendi dei calciatori e un possibile "taglio": "Bisogna parlare e confrontarsi per trovare accordi".