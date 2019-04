Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato a Sky Sport a margine di Fiorentina-Juve, finale di Coppa Italia femminile.



BELLA CORNICE - "Bellissima cornice di pubblico, continuiamo a mostrare grande meraviglia. Questa è una splendida realtà, è ormai il calcio e fa parte della nostra famiglia a tutti gli effetti. Ed è un grande successo per chi ha lavorato per portare avanti quest'insieme di valori".



CRESCITA - "Siamo orgogliosi e soddisfatti, sappiamo che c'è tanto da lavorare. Lo faremo con entusiasmo, che condivideremo con tutti i grandi dirigenti di queste squadre che portano avanti un ambizioso progetto. La strada è quella giusta, dobbiamo iniziare a far capire investire a partire dal calcio dilettantistico".



INTER ED EMPOLI - "Programmare, progettare e di continuare ad aggregarsi a questa grande famiglia di Serie A. Quest'anno, il campionato è stato di alto livello".



MONDIALE - "Una parola che mi fa venire la pelle d'oca. La speranza e il sogno è quello di centrare quel famoso obiettivo che cerco di cullare in questo cassetto che sono le Olimpiadi. Con la femminile e con l'Under 21, che si disputerà qui".